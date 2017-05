ಕವಿ ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಗೆ ಅರವತ್ತರ ಸಂಭ್ರಮ, ಮೇ 7ಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ

ಕವಿ ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮೇ 7ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 14:27 [IST]

English summary

Kannada poet Dundiraj turning 60. On this occasion two book release and felicitation function organised on May 7th, at Kannada Sahitya Parishat, Chamarajapete, Bengaluru.