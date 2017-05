ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ನಾಗ, ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಳೆಯ ನಿಷೇಧಿತ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾಗರಾಜ್ ಕಳೆದ 27 ದಿನಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಹದ್ದಿನಕಣ್ಣಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಊರೂರು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 16:47 [IST]

English summary

Bomb Naga and two sons arrested in Tamil Nadu