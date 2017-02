ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆ

ಯಲಹಂಕ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 2017ಕ್ಕೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ

Story first published: Monday, February 13, 2017, 7:34 [IST]

English summary

To facilitate public visiting Aero India-2017 Show, to be held from 14.02.2017 to 18.02.2017 BMTC is operating special buses to Indian Air Force Centre located at Yelahanka, Bengaluru. As the flying display is at 10.00 am and 02.00 PM.