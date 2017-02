ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಿರಿ

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 13:22 [IST]

English summary

The much-awaited smart card for BMTC buses could be a reality in the next two weeks. The cards can be bought for a fee of Rs. 5.Initially, these cards will be made available on 10 routes originating from the Shivajinagar and Shantinagar bus stations.