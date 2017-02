ಮೆಟ್ರೋ ಭದ್ರತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ?

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರರ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಐಪಿಎಸ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಂಸ್ಥೆ

English summary

Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) is now feeling the need for an IPS officer to head its security division.