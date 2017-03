ಸಿಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಐದು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಪ್ಪು ಹಣ

ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

In two different incidents CCB police has been arrested 4 people, who were accused of having more than 5 crore black money.