ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 'ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ' ಬಲೂನಿಗೆ 'ಡೊನೇಶನ್ ಗೇಟ್' ಪಿನ್ ಚುಚ್ಚಿದ ಬಿಜೆಪಿ

ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 'ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ'ಗೆ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ.

On the day Karnataka Congress kickstarted its 'Satyameva Jayate' rally in Bengaluru to 'counter BJP's false propaganda', a diary revealing details of money allegedly paid to Congress High command was leaked to the media. It was more of an irony than coincidence that on the day Karnataka Congress attempted to dispel charges of corruption, this diary, allegedly belonging to a Congress MLC made it to the headlines.