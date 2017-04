ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಲಿರುವ ಎಸ್ಸೆಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ನಿರಂತರ್

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎಸ್ಸೆಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ತಂಗಿ ಎಸ್ ಎಂ ಸುನೀತಾ ಅವರ ಮಗಳ ಮಗ ಡಾ. ನಿರಂತರ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

English summary

Former CM, BJP Leader SM Krishna's grandson kin Dr Niranthara Ganesh set to join Congress. KPCC working president Dinesh Gundurao has confirmed the news about Dr Niranthara will soon join the party