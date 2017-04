Video: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಲ್ವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಯಾಲಿ ಕಾವಲ್‌ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಿಲ್ವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

English summary

Bilva Hospital in Palace Guttahalli, Bengaluru today catches fire. Six patients rescued from the spot said Fire Department