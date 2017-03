ಭೀಮಾ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ರಿಂದ ಚಾಲನೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಭೀಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರೈಮಾ ಡಯಾಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Bhima Jewellers, renowned jewellery retailers in South India is all set to launch a state-of-the-art Prime Diagnostic on March 19 at Jayanagar in Bengaluru