ಬರದ ನಾಡಲ್ಲೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿ

ನಿನ್ನೆ (ಮೇ 02) ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 12:03 [IST]

English summary

Bhagirath jayanti has celebrated all over Karnataka yesterday. CM Siddaramaiah has inaugurated Bhagirath jayanti programme held in Ravindra Kalakshetra Bengaluru. The Bhagirath Jayanti has celebrated in Koppal, Gadag, Dharwad etc districts also.