ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಕಾಂ!

ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ಧರೆಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪವರ್ ಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅನ್ನು ಶಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೂರಾರು ಜನರ ನಡುವಲ್ಲೇ, ಆ ನೆಪದಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಭಾಗ್ಯ ದೊರಕುತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಹಿಗ್ಗುವ ಜನರೂ ಇದ್ದಾರೆ.

BESCOM the most romantic organisation in the world! One drop rain makes it sure, there is a candle light dinner! Here is a humor about BESCOM and rainy season Bengaluru