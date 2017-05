ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Monday, May 1, 2017, 16:18 [IST]

An Ola cab driver has allegedly molested a 30-year-old woman in Bengaluru on Thursday. The woman, a professional singer, had booked a cab to go back home in Begur from her office in Koramangala at 2.30 am, the police said. A complaint has been filed by the woman at Bommanahalli police station.