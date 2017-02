ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಿಂದಲೇ ಖೈದಿ ಎಸ್ಕೇಪ್!

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಮುಖ್ಯಬಾಗಿಲಿನಿಂದಲೇ ಖೈದಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಎಡವಟ್ಟನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಚಾಲಾಕಿ ಖೈದಿ ಹೇಮಂತ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

English summary

An under-trial prisoner escaped from Parappana Agrahara Central Prison, Bengaluru. Prisoner Hemanth escaped from main gate by showing his one bail instead of two to come out of jail.