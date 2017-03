ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಾಂಡಾ ಪ್ರಜೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು

ಉಗಾಂಡಾದ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

A Uganda citizen died in a police operation at Kottanur police limit, Bengaluru. Police alleged the he is a drug seller in the city.