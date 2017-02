ಎಚ್ಚರಾ! ಎಚ್ಚರಾ! ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಚುರುಗುಟ್ಟಲಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 35.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಪರ್ವಕಾಲ.ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಣದಂಥ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಕೈಮೆಟ್ ವೆದರ್ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ.

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 17:57 [IST]

English summary

Bengaluru sizzles at 35.5 degrees, highest in last 10 years According to Skymet Weather, uninterrupted flow of warm inland winds for last many days have resulted in these ongoing warm weather conditions.