ಬೆಂಗಳೂರು: 7ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಚಾಲಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಓಲಾ ಮತ್ತು ಉಬರ್ ಚಾಲಕರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 7ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಬುಗಳು ಓಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

English summary

The strike by Ola and Uber drivers against the app based cab aggregators impacted lakhs of commuters in the city as the protest continue to day seven in Bengaluru.