ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ತಂಪಾದ ಬೆಂಗಳೂರು

ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬೆಂದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆ ತಂಪೆರೆದಿದೆ. ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವೆಡೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 22:23 [IST]

Heavy rains lashed many parts of Bengaluru on Saturday(April 29) evening.