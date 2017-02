ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ

ಗುರುವಾರ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Belandur lake right now. No clue what the fire is due too @BBMPCOMM1 pic.twitter.com/TOt91D6eBp

Heres a tragic sight that sums up expolitation n killing of #Bengaluru ! #Bellandur lake on fire this morning 😢😢 😠 pic.twitter.com/4DTF7QzZwT

Story first published: Friday, February 17, 2017, 10:53 [IST]

English summary

Bellandur lake caught fire once again on Thursday which triggered panic among motorists and residents. The fire this time raged so high that the area was enveloped by clouds of smoke.