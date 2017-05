4 ಮರದ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಸರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿ ಎನಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 18:26 [IST]

English summary

In what is touted to be the country's first crowdfunded tree translocation, four trees, which otherwise would have been axed, in Sarjapur in Bengaluru are ready to be relocated.