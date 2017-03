ದೈತ್ಯ ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಚಾಲಕರಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!

ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಓಲಾ ಮತ್ತು ಉಬರ್ ಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಬಂಡಾಯ ಚಾಲಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಆ್ಯಪ್ ಹೊಂದುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಲಕರು ಅಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

English summary

After the several days of protest, Ola and Uber drivers not able to incite a response from either the cab-aggregating companies or the Transport Department. Now rebel Ola and Uber drivers are thinking about introducing their own app in Bengaluru city.