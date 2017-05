ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ನಾಗನ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆ ಶೋಧ; ಮಹತ್ವದ ಡೈರಿ ವಶ

ಶ್ರೀರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಏ. 14ರಂದು ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಆತನ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 10:04 [IST]