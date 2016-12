ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2000 ರು ನಕಲಿ ನೋಟು, 4 ಬಂಧನ

ಅಪನಗದೀಕರಣದ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಹಣಗಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ತೂರಲು ಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೇನೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ನೋಟು ತಯಾರಿಸಿ ಮದ್ಯ ಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದವರು ಸರಳ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 11:24 [IST]

English summary

West division police in Bengaluru arrested four people for producing fake Rs 2000 notes and attempting to transact with them. Four accused including a 19 year old are accused of making coloured photocopies of the new currency note and trying to transact with it.