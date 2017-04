ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಡಿ, ದಾರ ಕಟ್ಕೋಬೇಡಿ: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಫರ್ಮಾನು

ಪೊಲೀಸ್ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂಟು ವಲಯಗಳ ಡಿಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಮೆಮೋ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 10:45 [IST]

English summary

Bengaluru Police Commissioner Praveen Sood instructed Police staff in Bengaluru city limit to follow the rules and regulation.