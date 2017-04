ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಟ್ವಿಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾದ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾದ ಎಸಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸರಿ ಸುಮಾರು 40, 000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Thank you, @gkjohn for helping convince @BlrCityPolice not to publish complainants phone numbers on Twitter @BCPCR : https://t.co/eY06PkWKk9

English summary

The Bengaluru police ended up breaching the privacy of citizens who reached out to them on their emergency contact number, 100. More than 40,000 phone numbers were made public by the Bengaluru City Police Control Room's twitter handle.