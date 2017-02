ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ 'ಓಪಿಯಂ' ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತನನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೂಲದ ಲಾಲ್ ರಾಮ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Police arrested Rajastan based Opium seller near Satellite bus stand Byatarayanapura, Bengaluru, who allegedly trying to sell opium to customers.