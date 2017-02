ಪ್ಲೇಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ತನಿಖೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಆದೇಶ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಲವು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಸ್ತೃತ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Karnataka Chief Minister Siddaramaiah said that, I have asked Police Commissioner to diligently investigate the play school child abuse cases. The guilty will not be spared,” in reply to the Bengaluru playschool series abuse cases.