ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಉಳಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ ಇಡಿ ದೀಪ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಝಗಮಗ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇಡಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 19:37 [IST]

English summary

There are five lakh street lights in the BBMP limits. The BBMP will float a tender for the project next week. At present, the civic body pays close to Rs 18 crore for electricity- that is over Rs 200 crore per year. The BBMP also spends an additional Rs 50 crore for the street lights' maintenance. With LED, it hopes to cut its bill by 50 to 60 per cent.