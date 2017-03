ಬೆಂಗಳೂರು: ರೇಪ್ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ರು, ಆತ ಮತ್ತೆ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ

ಈತನ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ. 2014ರಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ರೇಪ್ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ. ಅದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಬೇಲ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಆತನನ್ನು ಮತ್ತದೇ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A 31 year old Shivarama Reddy arrested for rape in 2014 and given bail a year later. Now he has beeen arrested again by the Bengaluru police alleging that he raped two women who live as paying guest in the city last week.