ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ, ಎಚ್ಎಎಲ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್ಎಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

3rd weekend in a row, because the authorities are turning a blind eye to our woes. @citizenmatters @WeAreBangalore #FightForIndiranagar pic.twitter.com/kMUkQz9LOv

English summary

The residents of HAL 2nd stage in Bengaluru's Indiranagar are set to take out a protest march on Saturday against deteriorating condition of the neighborhood due to commercialization.