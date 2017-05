'ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಡ್ರೈವರಣ್ಣೋ, ಕಂಡಕ್ಟರಣ್ಣೋ' ಎಂದು ಹೂವು-ಸ್ವೀಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಸುಗಳ ಚಾಲಕ-ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಹೂವು-ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಾಯಿತು

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, May 5, 2017, 11:18 [IST]

English summary

Volunteers of two citizens groups in Bengaluru celebrated 'Bus Day' on Thursday by thanking bus drivers and conductors for the service they provide to the city.