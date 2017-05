ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಶುಭಾರಂಭ

ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಯಶವಂತಪುರ, ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ನಮ್ಮ್ ಮೆಟ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ

English summary

Most awaited Bengaluru's Namma Metro Green line will be opening on June 1, BMRCL sources said.