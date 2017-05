ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್: ಇನ್ನೂ ವಿಳಂಬ ಯಾಕೆ?

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಂಚಾರ ಇಂದು (ಮೇ 16) ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

The trial run of Namma metro Green line, from Sampige road to Yelachenahalli will be ended today, BMRCL Managing director Pradeep Singh Karol told.