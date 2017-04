ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಲಕಿ ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್, ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೀರಭದ್ರನಗರದ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಆತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಿರಿನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

On Monday, Bengaluru woke up to the shocking news of alleged rape and murder of a six-year-old girl. The girl went missing five days ago from her home at Veerbhadranagar locality in the city.