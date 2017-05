ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 'ಪಾಡ್ ಕಾರ್', ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರ

ರಾಜಧಾನಿಯ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪಾಡ್ ಕಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

English summary

The Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) is exploring the concept of a Personal Rapid Transit (PRT) system or Pod Car, which the civic body hopes will address the problem of last-mile connectivity.