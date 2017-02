ಬೆಂಗಳೂರು: ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಡೆತ್ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ತನ್ನ ಡೆತ್ ನೋಟನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 'ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರು ನನಗೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರಿದ್ದಾನೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A 42 year old textile merchant Ranoji Rao hanged himself to his house ceiling minutes after he shot a video on Tuesday in Kengeri, Bengaluru. In the video he was accusing his money lenders that makes him to suicide.