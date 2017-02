ಮದುವೆ ಮುರಿಯಲು ಈತ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಥ ಮನೆಹಾಳು ಐಡಿಯಾ!

ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜತೆ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರವೀಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಮದುವೆ ಮುರಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಈಗ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 12:11 [IST]

English summary

The Hebbal police in Bengaluru have arrested a man for using a fake social media account to wreck the marriage of a woman.