ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂದೆಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆ ಮುರಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನನೊಂದು ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಘಟನೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

A lady in Rajarajeswari Nagar, Bengaluru got suicide after her marriage was broken. Nagalaxmi’s marriage was fixed with Karthik, a software engineer from Hyderabad on May 22, 2017.