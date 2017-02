ಬೆಂಗಳೂರು: ಈ 112 ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ

ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಗಾಗಿ ಧರೆಗುರುಳಲಿರುವ ಮೊದಲ ಹಂತದ 112 ಮರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ 8 ದಿನಗಳಷ್ಟೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 16:51 [IST]

English summary

The first phase of chopping 112 trees for proposed steel flyover between Basaveshwara Circle and Hebbal will begin on Jayamahal Road near Palace Grounds. And the BBMP has given citizens only 10 days to file their objections.