ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು: ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ವರದಿ

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗಿಂತ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

Recent study conducted by the National Institute of Mental Health & Neuro Sciences (NIMHANS) has revealed that, pedestrians die the most in the road accidents in Bengaluru city.