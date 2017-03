ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ಗದ ನಗರ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ಗದ ನಗರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಇತರೆಲ್ಲಾ ನಗರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ.

English summary

List of world’s most expensive and cheapest cities are released. Bengaluru in the top 3rd position of world’s most cheapest city. Chennai, Mumbai and Delhi are the other cities in the top 10 list.