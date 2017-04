ಚೆನ್ನೈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳೆಯ ಹೃದಯ!

ಚೆನ್ನೈ ಗ್ಲೆನೆಗಲ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಸಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಸಿಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಮಹಿಳೆಯ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ!

English summary

In an exciting incident a woman from Bengaluru's heart has transplanted to Chennai person on 26th April. The heart was transported for transplant from BGS Gleneagles Global Hospitals, Kengeri to Gleneagles Global Health City, Chennai.