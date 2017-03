ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಬರ್ತಿದೆ 'ಎಚ್.ಡಿ.ಕೆ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್'!

ಓಲಾ ಮತ್ತು ಉಬರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದಿದ್ದ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ನಡೆಸಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಆ್ಯಪ್ ಹೊಂದುವ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ 'ಎಚ್.ಡಿ.ಕೆ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್’ ಯುಗಾದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ.

English summary

After the several days of protest, Ola and Uber drivers not able to incite a response from either the cab-aggregating companies or the Transport Department. Now rebel Ola and Uber drivers are coming out with their own app called ‘HDK cabs’ in Bengaluru city.