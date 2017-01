ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಅರ್ಬನ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್

ರಾಮನಗರ-ಕುಪ್ಪಂ ಮೆಮುMainline Electric Multiple Unit (ವಿದ್ಯುತ್​ಚಾಲಿತ) ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಜ.16ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಹಸಿರುನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 17ರಿಂದ ರೈಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಚಾರ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.

MoU for Bengaluru's Suburban Rail to be signed today. State Govt to contribute 80% initially. Services to Ramanagara & Whitefield launched. pic.twitter.com/YruBZW6nIx

Story first published: Monday, January 16, 2017, 15:36 [IST]

English summary

Karnataka government has initiated the two Mainline Electric Multiple Unit (MEMU) services in the city. One service to Whitefield and another towards Ram Nagar.The trains will stop at Cantonment, Bengaluru East, Baiyappanahalli, KR Puram and Hoodi stations in both directions.