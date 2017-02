ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಕೈವಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ: ಜಾರ್ಜ್

ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಪರದಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ 100 ಸ್ಕೈವಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Bengaluru Development minister KJ George on Wednesday said that the government will build 100 more pedestrian skywalks in different parts of the city.