ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್

ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1090 (ದರ ರಹಿತ) ಹಾಗೂ 080-22943226, 9243737230 ಮುಖಾಂತರ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

English summary

Elders Helpline 1090, a joint project of the Bangalore City Police and Nightingales Medical Trust has been made available 24/7 with effect from 26th April 2017. Elders in distress, please contact Elders Helpline on 1090 (toll free) / 22943226 or +91 9243737230.