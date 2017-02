ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಿಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆ

ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯ ಗಾಡಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅರಸಯ್ಯ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದವರೇ ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಅವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 18:05 [IST]

English summary

Director General and Inspector General of Police Rupak Kumar Dutta has sent an appreciation letter to Arasaiah, Assistant Sub Inspector of Halasoor police station, Bengaluru, who helped a pregnant woman and her husband, who stranded on road at odd hours.