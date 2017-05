ಬಿಎಸ್ ವೈ-ಅನಂತ್ 'ಕಪ್ಪ' ಸಂಭಾಷಣೆ, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚನೆ

ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಕಪ್ಪ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಎಸ್ ವೈ-ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು, ಧ್ವನಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಎಸ್ ವೈಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 19:48 [IST]

English summary

Bangalore magistrate court orders BJP state president BS Yedyurappa to submit his voice sample to cyber crime police. This is regard conversation between central minister Ananth Kumar and BSY about BJP high command money payment.