Instagam ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಾದ ಫೇಸ್ ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕತ್ತಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೆ ತಾಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗೂ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Bengaluru City Police Department has officially entered video and photo sharing social network Instagram. One can contact BlrCityPolice