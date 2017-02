ಫೆ.10ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫೆ.10ರಿಂದ 6ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ರಸ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

The Bengaluru Church Street road remain closed six months for redevelopment work. The road closed from february 10.